İyi Günde Kötü Günde için devam kararı mı alındı? Hikaye asıl şimdi başladı

Star Tv'nin final yapması beklenen İyi Günde Kötü Günde için devam kararı mı alındı? Dizinin 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünün final olacağı bekleniyordu. Ancak yayınlanan fragman “yeni bölüm” olarak sunuldu. Yani final şimdilik görünmüyor. Star TV karar mı değiştirdi, yoksa birkaç bölüm daha sürüp mü bitecek bilinmiyor.

Ancak İyi Günde Kötü Günde’nin gidişatına bakılır ise hikayeye göre Ozan Dolunay ve Elçin Sangu partnerliği asıl şimdi değerini ortaya koyacak. Yani dizi asıl şimdi başladı, tam da böyle bir noktada final belirsizliği yaşanıyor.

Acaba normal bir son yapılabilmesi için mi fırsat tanındı, yoksa daha devam edecek mi? İzleyicilerin kafası karışık. Ancak dizinin reytingleri oldukça düşük. En azından izleyicilerin 6. bölüm için sosyal medyadan destek vermeleri ve izlenme oranlarının yükselmesi bir fark yaratabilir.



