İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu'nun tarzı dikkat çekti. Dizinin 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. İyi Günde Kötü Günde'nin yeni bölümü için büyük heyecan duyan izleyiciler fragmanların bile çok iyi olduğu görüşündeler. Elçin Sangu’nun tozu dumana kattığı Vahşi Batı gösterisi İyi Günde Kötü Günde dizisinin 3. bölüm 3. fragmanında yer aldı.

ELÇİN SANGU'NUN TARZI DİKKAT ÇEKTİ!



Vahşi Batı olarak nitelendirilen Western filmlerinin havası İyi Günde Kötü Günde dizisine geldi. Elçin Sangu’nun tozu dumana kattığı Vahşi Batı gösterisi İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni bölüm fragmanında gösterildi.

İzleyiciler Leyla’nın hayal gücüne çok şaşırdı. Elçin Sangu için ise “Yok artık, ne kadar da yakışmış” dedirten bir tarz ortaya çıkmış oldu. İşte o hayal gücünün yansıması olarak Vahşi Batı temalı İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 3. fragmanı:





İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları arasında Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Turgay Erdoğan bulunuyor.