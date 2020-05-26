İyi Aile Robotu ne zaman çekildi? İyi Aile Robotu hangi kanalda, saat kaçta?

İyi Aile Robotu ne zaman çekildi? merak ediliyor. Kıpır kıpır, komik, sıra dışı bir yapım olan İyi Aile Robotu yıllar sonra tekrar ekranlara geri döndü. Dizide, Japon bir çift, evlerine konuk oldukları Türk aileye son teknolojiyle üretilmiş bir robot gönderir. Yeni ismiyle İyi Aile Robotu Babür’ün klasik Türk ailesine katılması ile başlayan ilginç serüven izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor. İşte dizi ile ilgili merak edilen diğer detaylar..

İYİ AİLE ROBOTU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizi, 2002 yılında Kanal 7’de yayınlandı. Her bir bölümü 45 dakika olan komedi dizisi, toplam 17 bölüm sürdü.

İYİ AİLE ROBOTU SAAT KAÇTA?

İyi Aile Robotu hafta içi her sabah saat 08:00'de izleyicilerle buluşuyor.

İYİ AİLE ROBOTU KONUSU NEDİR?

Kıpır kıpır, komik, sıra dışı bir yapım… Japon bir çift, evlerine konuk oldukları Türk aileye son teknolojiyle üretilmiş bir robot gönderir. Yeni ismiyle İyi Aile Robotu Babür’ün klasik Türk ailesine katılması ile başlayan ilginç serüven izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.

Sultanahmet’te esnaflık yapan Taylan, dost canlısı ve insancıl biridir. Bir gün iş yerinde Japon bir aile ile tanışır ve onları evine misafir eder. Japon aile Türk ailesinin misafirperverliğinden çok memnun kalır. Ülkelerine döner dönmez aileye son teknolojiyle üretilmiş bir robot gönderirler. Bütün olaylar robotun gelişiyle başlar. Önceleri evdeki herkes robotu kendi işleri için kullanmaya başlar. Aile klasik bir Türk ailesi olduğu için gelişmiş teknolojiyle tanışması çeşitli komik unsurlar doğurur. Özellikle geçmişe bağlı yaşayan babaanne ile robotun ilişkisi başlı başına bir olaydır. Ailenin bir ferdi olan robot bu arada evin genç kızına da aşık olur. Yeni ismiyle İyi Aile Robotu Babür, evin kızına kendini beğendirmeye çalışır. İyi Aile Robot’umuz giderek Türkleşmeye başlar.

İYİ AİLE ROBOTU OYUNCULARI

Taylan Erler, Tomris Oğuzalp, Selda Özbek, Merdin Deniz, Özge Özder, Hilmi Erdem.