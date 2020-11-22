İyi Aile Babası'nın yıldızı Bahar Şahin'in afili pozuna beğeni yağdı

Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Ceren karakterindeki başarısı ile büyük takdir toplayan genç oyuncu Bahar Şahin, pazar gününü at binmeye ayırmış. Kafasındaki binici kasketi bu izlenimi veriyor en azından.

Güzel oyuncu kısa bir süre sonra yayınlanacak olan Kanal D’nin İyi Aile Babası dizisinde rol alacak. Genç oyuncuyu bu kez bir komedi dizisinde göreceğiz. Şimdiden heyecanla bekleniyor.

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Bahar Şahin mutlu hissediyor