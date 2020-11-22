22 Kasım 2020 Pazar 17:54 | Son Güncelleme:
İyi Aile Babası'nın yıldızı Bahar Şahin'in afili pozuna beğeni yağdı
Kanal D ekranında Haziran ayında final yapan Zalim İstanbul dizisiyle büyük bir çıkışa imzasını atan Bahar Şahin, yeni dizisi İyi Aile Babası ile izleyicisinin karşısına yeniden çıkacak. İyi Aile Babası'nın yıldızı Bahar Şahin'in afili pozuna beğeni yağdı..
Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Ceren karakterindeki başarısı ile büyük takdir toplayan genç oyuncu Bahar Şahin, pazar gününü at binmeye ayırmış. Kafasındaki binici kasketi bu izlenimi veriyor en azından.
Güzel oyuncu kısa bir süre sonra yayınlanacak olan Kanal D’nin İyi Aile Babası dizisinde rol alacak. Genç oyuncuyu bu kez bir komedi dizisinde göreceğiz. Şimdiden heyecanla bekleniyor.
İşte son paylaşım:
Bahar Şahin mutlu hissediyor