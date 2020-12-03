İyi Aile Babası Oğulcan kimdir? İyi Aile Babası'nın Oğulcan'ı Berat Efe Parlar kaç yaşında?

Aile komedisi dizisi İyi Aile Babası bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak. Oynadığı dizi ve programlarda sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken Aile Babası'nın Oğulcan'ı Berat Efe Parlar ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İYİ AİLE BABASI OĞULCAN KİMDİR?

Lise sona giden tembel, hayta, yaramaz bir çocuk. Bilgisayar oyunlarına aşırı düşkün.

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başladı. Küçük yaşta çok sayıda dizide rol alan Parlar, ”Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde denize düşüş sahnesinde küçük Osman'ın dublörlüğünü üstlendi.

”Geniş Aile” dizisinde Cevahir'in oğlu Cücü'yü canlandıran Parlar, ”Fatmagül'ün Suçu Ne” dizisinde ise ”Kemal” karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Berat Efe, ”Melekler Korusun”, ”İşler Güçler”, ”Kardeş Payı”, ”Böyle Bitmesin”, ”Harem”, ”Arka Sokaklar” dizilerinin yanı sıra, ”Sır” adlı televizyon filminde de rol aldı.