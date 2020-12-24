İyi Aile Babası dizisinin yeni senaristi belli oldu! Çocuklar Duymasın, En Son Babalar Duyar ve Seksenler'den tanıdık bir isim

Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İyi Aile Babası dizisinde senarist değişikliğine gidildi. Süreç Film imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken senaryoyu Erdal Şahin kaleme alıyordu. İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümünden itibaren yeni senaristi usta kalemlerden Birol Güven oldu.



Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim bölümünden mezun olan Birol Güven televizyon dünyasının birçok önemli yapımını kaleme aldı. Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın, En Son Babalar Duyar, Arka Sıradakiler, Seksenler ve birçok başarılı dizinin yapımında büyük emeği olan Birol Güven’in İyi Aile Babası dizisine farklı bir soluk katacağa benziyor.