  • $7,8997
  • 9,3134
  • 487.498
  • 1179.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 09:40 | Son Güncelleme:

İyi Aile Babası dizisi gümbür gümbür geliyor!

İyi Aile Babası dizisi gümbür gümbür geliyor!

Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden birisi de İyi Aile Babası oldu. Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşması beklenen dizi için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncular, okuma provaları için bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı provalardan ilk görüntüler de paylaşıldı.

Kanal D’nin, Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”, yakında seyircisi ile buluşacak. Dizinin ilk okuma provası Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki özel salonda, tüm oyuncuların ve reji ekibinin katılımıyla yapıldı.

Kahkahaların havada uçuştuğu prova sırasında; oyuncular; senaryoyu okurlarken çok eğlendiklerini ve pandemi yüzünden yaşadığımız şu zor günlerde, Türk televizyon izleyicisinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.

<p>Gürcistan’daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye k

Eski Gürcistan Bevlet Başkanı Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.