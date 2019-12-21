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  3. Ivana Sert'ten kızdıracak sözler! 'Rap sanat değil, balon'

Ivana Sert'ten kızdıracak sözler! 'Rap sanat değil, balon'

Ivana Sert'ten kızdıracak sözler! 'Rap sanat değil, balon'

Moda sektöründen müzik dünyasına hızlı bir geçiş yapan Ivana Sert, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan İvana Sert, "Uzun aradan sonra Cihangir'e geldim. Burada bir film projemiz var. Önümüzdeki sene beni kamera arkasında görebilirsiniz" dedi.

'RAP MÜZİĞE DEĞER VERMİYORUM'

Son dönemde pop müziğin rap şarkılarının gerisinde kaldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" ifadelerini kullandı.


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