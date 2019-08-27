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  3. Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansı olay olmuştu! Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum

Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansı olay olmuştu! Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum

Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansı olay olmuştu! Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum

Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını yeniden yorumlayarak pek çok kişinin tepkisini çeken Ivana Sert, sosyal medyayı karıştırmıştı. Sert'in performansına yorum yağarken, Ahmet Kaya'nın ağabeyinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Moda dünyasından müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, son günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' performansıyla dillerden düşmüyor. "İmalat Hatası" isimli şarkısına klip çeken Sert, aksanlı şarkı söylemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen günlerde de Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendiren şarkıcı, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından performansı çoğunlukla beğenilmeyen Ivana Sert'e son olarak Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya'dan bir yorum geldi.

"GAYET GÜZEL OKUMUŞ"

2. Sayfa programına açıklama yapan Mustafa Kaya, şöyle konuştu: "Programa İvana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim. Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivan kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin."

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