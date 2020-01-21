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  3. Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı

Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı

Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı

Modacı ve şarkıcı İvana Sert, okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilerek oğlu Kayon Ateş ile birlikte Finlandiya'ya tatile gitti.

Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’ya’ya giden Ivana Sert ve oğlu Ateş, Rovaniemi’deki geceliği 2500 lira olan Santa Claus Holiday Village’de kaldılar. İvana, eksi 7 dereceye rağmen karlar ortasındaki sıcak havuza girdi.

Anne-oğul ertesi gün de İsveç’e geçti. Polar Explorer Icebreaker gemisiyle Kuzey Baltık Denizi’nde tur attılar.

KENDİNİ BUZ GİBİ SULARA BIRAKTI

Giydikleri özel elbiseler sayesinde üşümediğini söyleyen Sert, kendini buz gibi sulara bırakmayı da ihmal etmedi.


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