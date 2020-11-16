İvana Sert: Oğlumun okul ücretini ödeyemiyorum, rakam çok yüksek!

İvana Sert, Moda Ödülleri Töreni’nde “Yılın Moda İkonu” seçildi. Sert, geceye geçen yazdan beri beraber olduğu Sezer Dermenci’yle katıldı.

Eski eşi Yurdal Sert’in ödediği aylık 5 bin TL nafakanın 15 bin TL’ye çıkarılması için mahkemeye başvuran ünlü modacı “Oğlum Ateş’in okul ücreti çok yüksek” dedi.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYOR

İvana Sert’e nafakanın yüzde 300 artırılması talebine sosyal medyadan tepki yağdığı hatırlatıldı.

Son yıllarda kendi adına çıkardığı kozmetik ürünleriyle ticarete atılan Sert, pandemi nedeniyle müzik çalışmalarına ara verdiğini belirtti. Ünlü modacı kendisine yöneltilen eleştirilere de kulak asmadığını belirtti.