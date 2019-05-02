Ivana Sert Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı olan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ivana Sert, programda hayatı ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Ivana Sert programa katılması ile birlikte yeniden gündem konusu oldu. Magazin severler Ivana Sert kimdir? Ivana Sert kaç yaşındadır, nereli? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Ivana Sert katıldığı programda boşanma sürecine ilişkin açıklama yaptı. İvana Sert, “Boşanırken hiçbir şey almadım. Süreç devam ediyor. Süreç çok yıpratıcı” diye konuştu. İşte Ivana Sert hakkında merak edilenler...

IVANA SERT KİMDİR? IVANA SERT KAÇ YAŞINDADIR, NERELİ?

Ivana Sert 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.

2002 yılında Türkiye’ ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir. 2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur.

Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert’ in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir.

Genel olarak hayatına bakacak olursak, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur. İlk olarak Sırbistan da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya’ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe’a davet edilir.

Türkiye’ye geldikten sonra bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen, şimdilerde Ivana Sert Türkiye’yi çok sevdiğini hatta burası benim birinci ülkem Sırbistan ikinci sıradadır, diye ifade etmektedir.

Kendisi, 2011’de Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmış. Bunun ardından 2012 yılında Yalan Dünya adlı diziye de kendisini canlandırarak konuk olmuştur. Son olarak ise Bugün Ne Giysem adlı programda jüri üyesi olarak katılmıştır.