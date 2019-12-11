Ivana Sert ile Tarhan Telli'nin bir yıllık aşkında mutsuz son

Ünlü çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi. Tarhan Telli ayrılık kararının ardından "İvana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden önce bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim" dedi.

'BÖYLE GÜÇLÜ BİR BAĞLILIK OLMADI' DEMİŞTİ...

Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, "Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı" demişti.