Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,2962
  • 283.05
  • 99340.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ivana Sert çıtayı yükseltti! Eurovision'a gitmek istiyor

Ivana Sert çıtayı yükseltti! Eurovision'a gitmek istiyor

Ivana Sert çıtayı yükseltti! Eurovision'a gitmek istiyor

Moda dünyasından müzik piyasasına hızlı bir geçiş yapan Ivana Sert, önceki akşam Çınarcık'da bir beach kulüpte üçüncü konserini verdi.

Son günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesiyle gündemden düşmeyen İvana Sert, konerde açıklamalarda bulundu. Yakında turneye çıkacağını dile getiren Sert, "Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim." dedi.

Öte yandan Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ivana Sert Eurovision'a gitmek istiyor
İkinci ay dönümlerini Prag'da kutladılar
O detay hayranlarını heyecanlandırdı
'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'
Eser Yenenler'e eşi Berfu Yıldız'dan veto
<p>Gaziantep’te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerle

Tekerlekli Sandalyedeydi, Zabıtayı Görünce Ayaklandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dorian kabusu ölüm getirdi

Çin salatalığını görünce şaşırdı