Ivana Sert çıtayı yükseltti! Eurovision'a gitmek istiyor

Son günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesiyle gündemden düşmeyen İvana Sert, konerde açıklamalarda bulundu. Yakında turneye çıkacağını dile getiren Sert, "Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim." dedi.

Öte yandan Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.