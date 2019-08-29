Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın ağabeyine teşekkür etti

Ivana Serti kendisine destek çıkan Mustafa Kaya'ya şu sözlerle teşekkür etti: "Ahmet Kaya beyefendinin yüzbinlerce hayranı ve seveni gibi 'Kum Gibi’yi okumak benim için çok özel ve anlamlıydı. Sayın Mustafa Kaya beyefendinin destekleyici yorumlarından dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim."

"ŞARKIYI GAYET GÜZEL OKUMUŞ"

Öte yandan Mustafa Kaya, Sert'in yorumu için şunları dile getirmişti: "Programa İvana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim. Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivana kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin."