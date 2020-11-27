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  • Itır Esen estetik mi yaptırdı? Değişimi dikkat çekti!
27 Kasım 2020 Cuma 16:58 | Son Güncelleme:

Itır Esen estetik mi yaptırdı? Değişimi dikkat çekti!

Itır Esen estetik mi yaptırdı" Değişimi dikkat çekti!

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı tweet nedeniyle tacından olan Itır Esen, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla gündeme oturdu. 21 yaşındaki modelin estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen (21), paylaştığı son fotoğrafındaki değişimle dikkat çekti. 21 yaşındaki modelin burnundaki kemik gitmiş, dudakları kalınlaşmış, saçları da gürleşmişti.

Itır Esen, "Takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissetmek için burnumu yaptırmak istiyorum. Ama annem izin vermiyor. Önce onu ikna etmeliyim" demişti. Ünlü manken, dudak dolgusu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna, "Dolgu yaptırmadım, doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden bu böyle görünüyor" cevabını vermişti.

Genç model, "Küçükken hayalim model olmaktı. 9’uncu sınıfa giderken, 14-15 yaşlarımda modelliğe başladım. ‘Miss Turkey’ prestijli bir yarışma olduğu için o yaşlardan itibaren katılma isteğim vardı. 18 yaşıma girince hemen yarışmaya başvurdum" ifadelerini kullanmıştı.

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