Itır Esen estetik mi yaptırdı? Değişimi dikkat çekti!

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen (21), paylaştığı son fotoğrafındaki değişimle dikkat çekti. 21 yaşındaki modelin burnundaki kemik gitmiş, dudakları kalınlaşmış, saçları da gürleşmişti.

Itır Esen, "Takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissetmek için burnumu yaptırmak istiyorum. Ama annem izin vermiyor. Önce onu ikna etmeliyim" demişti. Ünlü manken, dudak dolgusu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna, "Dolgu yaptırmadım, doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden bu böyle görünüyor" cevabını vermişti.

Genç model, "Küçükken hayalim model olmaktı. 9’uncu sınıfa giderken, 14-15 yaşlarımda modelliğe başladım. ‘Miss Turkey’ prestijli bir yarışma olduğu için o yaşlardan itibaren katılma isteğim vardı. 18 yaşıma girince hemen yarışmaya başvurdum" ifadelerini kullanmıştı.