Itır Esen, Acun Ilıcalı ile aşk yaşadı mı? İlk kez konuştu

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olan, ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen'in, bir dönem Acun Ilıcalı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. O dönem TV8’de ekrana gelen 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapan Esen'in, Ilıcalı’yla proje aracılığıyla yakınlaştığı ve ilişki yaşadığı konuşulmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Magazinburada.net’e konuşan Esen, yakın zamanda kaza geçiren Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Aşk dedikoduları ile ilgili de konuşan Itır Esen, “Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var” dedi. “Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?” sorusunu da yanıtlayan model, “Diyebiliriz. Sadece patron ve çalışan ilişkisi gibiydi” cevabını verdi.