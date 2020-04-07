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  3. İsviçreli müzik grubu Kadebostany'nin kurucusu Guillaume de Kadebostany: Türkiye kendi evim gibi!

İsviçreli müzik grubu Kadebostany'nin kurucusu Guillaume de Kadebostany: Türkiye kendi evim gibi!

İsviçreli müzik grubu Kadebostany'nin kurucusu Guillaume de Kadebostany: Türkiye kendi evim gibi!

İsviçreli müzik grubu Kadebostany, 4 yeniden şarkıdan oluşan yeni ep-leri ‘Drama Act 1'I müzikseverlerle buluşturdu.

İstanbul’da 4 yeni şarkıya 20 dakikalık bir video çeken grup, yönetmen Hasan Kuyucu ile çalıştı. Grubun kurucusu Guillaume de Kadebostany, ‘’Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de daha fazla zaman geçirmeyi çok isterim. Çok fazla harika sanatçınız var” şeklinde konuştu. 


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