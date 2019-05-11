İşte o belgeler!

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın iki çocuğunun 32 bin 500 TL’lik nafakasını ve sağlık sigortalarını ödemediğini iddia etmişti. Kutluay, bu kez belgeleriyle iddialara son noktayı koydu. Kutluay, yaptığı ödemelerin dekontlarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

MAHKEME KUTLUAY'I HAKLI BULDU

"İştirak nafakaları, ayın 15’inden 15’ine kuruşu kuruşuna ödenmektedir. Şener, basına karşı kendisini mağdur göstermeye çalışmaktadır. Sağlık sigortalarını iptal ettiğimi sanmakta ve söylenenleri bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Çocukların sigortaları devam etmekte ve ayrıca hanımefendinin kendisi için dahi yaptırmış olduğum sigorta da devam etmektedir." Bu arada icra takibini durdurulması talebini değerlendiren mahkeme Kutluay'ı haklı buldu. İcra takibinin 20 bin TL'lik bölümünün durdurulmasına karar veren mahkeme basketbolcunun ödediğini iddia ettiği geri kalan tutarın belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

DEMET ŞENER: HER AN EVLENEBİLİRİZ

Demet Şener, 2 aydır aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile evleneceklerini açıkladı. Şener, "300 günlük hiddet süresi kaldırtmamın bir sebebi var. Bu da evlenebilmek için" dedi. Evlilik tarihi belli olmayan Şener, bu konuda konuşmaktan kaçındı. Şener, geçen ay çocuklarını Küpeli'yle tanıştırmıştı.