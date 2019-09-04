İşte Murat Boz'un ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı: 20 yıl önce...

Türkiye'nin ünlü isimlerinin yıllar içindeki değişimleri dikkat çekmeye devam ediyor. Gerek fiziki gerekse tarzlarıyla bir çok önemli değişiklikler geçiren ünlüler, eski görüntüleriyle hayranlarını bir hayli şaşırtıyor.

Son olarak Aslı Enver ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Murat Boz'un, gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte Murat Boz'un 1999 yılında üniversite sıralarında çekilen o fotoğrafı: