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  3. İşte Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı

İşte Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı

İşte Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı

Yeni sezonda Diriliş Osman dizisiyle ekrana dönecek olan Burak Özçivit imaj değiştirdi. Özçivit'in yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN SON HALİNDEN KARELER:

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Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı
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