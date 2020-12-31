'İşte Bu Benim Masalım' ilk fragmanı fragmanı yayında

Acun Ilıcalı’nın yılbaşında yayın hayatını başlayacak olan dijital platformu Exxen bünyesinde birçok program ve diziyi barındırıyor. Platformdaki yapımların en çok dikkat çekenlerinden biri ise başrollerinde Aleyna Tilki ve Survivor Cemal Can Canseven’in oynayacağı 'İşte Bu Benim Masalım' şimdiden ilgi odağı oldu. Dizinin ilk fragmanı yayımlandı.

AYÇA TİLKİ DE KADRODA

Yapımda yer alacak diğer isimler arasında Merve Sevin, Eren Emingil, Nevra Serezli, Zeynep Kankode ve Kıvanç Baruönü bulunuyor. Dizide Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de rol alıyor.

CEMAL CAN FİGÜRAN MI?

Öte yandan fragmanında Cemal Can'ın çok az yer alması Twitter'de eleştiri konusu oldu. Kullanıcılar "Figüran olarak mı varmış Cemal Can" yorumu yaptı.

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Aleyna Tilki'nin müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı canlandıracağı bu yapım, genç sanatçının gerçek hayat hikayesine de önemli benzerlikler taşıyacak. Aleyna Tilki de çok genç yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Aleyna Tilki daha önce de İşte Bu Benim Masalım adlı bir Single çalışmasına imza atmıştı.