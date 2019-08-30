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  3. İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'

İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'

İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de yeni ciple objektiflere takıldı. Yeni aracından inen ünlü şarkıcı "İki gün önce aldım bu cipi ama daha ödeme yapılmadı. Özlem hanım okey derse alacağız' dedi.

Harbiye Açıkhava konseri öncesi, SPA Merkezi'nde zaman geçirmek için geldiğini söyleyen şarkıcı, terlik ve spor giyim tarzıyla dikkat çekti.

Daha önce eşi Özlem Ada Şahin'e satın aldığı hediye cipi ve ardından Lamborghini otomobil ile gündeme gelen şarkıcı,"İki gün önce aldım bu cipi ama daha ödeme yapılmadı. Özlem hanım "okey" derse alacağız.

Büyük ihtimal Özlem hanıma aldığım cipin yerine bu gelecek. Çünkü bu daha güvenli ve daha geniş. Artık iki çocuk var. Lamborghini duruyor, ona ben biniyorum" dedi.

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