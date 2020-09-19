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  • İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler şoke oldu!
19 Eylül 2020 Cumartesi 11:07 | Son Güncelleme:

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler şoke oldu!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler şoke oldu!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler şoke oldu. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelen Yağmur Taktaş, Instagram'daki pozlarıyla gündeme geldi. Taktaş'ın son halini görenler kendisini tanımakta güçlük çekiyorlar.

Henüz 20 yaşındayken Türkiye'nin fenomen moda yarışması İşte Benin Stilim'de yarışan Yağmur Taktaş geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi. İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş görenleri şoke etti.

İşte Benim Stilim yarışmasında kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan'la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş'ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı.

Kendisine yapılan eleştirileri önleyemeyen Taktaş ise çareyi gönderinin yorumlarını kapatmakta buldu.

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