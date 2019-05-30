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30 Mayıs 2019 Perşembe 15:36 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:44

İşte Acun Ilıcalı ile Mesut Özil'in komşu olduğu evlerin maliyeti

İşte Acun Ilıcalı ile Mesut Özil'in komşu olduğu evlerin maliyeti

Mesut Özil ile Acun Ilıcalı Çeşme-Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil birer süper lüks villa yaptırdı. Komşu olan ikilinin inşaatları sona erdi. 7 Haziran'da Amine Gülşe ile evlenecek olan Özil'in balayını 10 milyon TL'ye tamamlanan bu villada yapması bekleniyor.

Futbol kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil, geçen yıl Acun Ilıcalı ile birlikte, Çeşme-Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırdı. 

Geçen yıl başlayan inşaatlar tamamlandı. Özil'in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazinde yaptırdığı 2 katlı villası, 10 milyon liraya tamamlandı. Ilıcalı'nın tek parselde yapılan villasının inşaatı da sona erdi.

Amine Gülşe ile İstanbul'da dünyaevine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'ya bu kez balayı için gelecek. 

Öte yandan Özil'in Alaçatı'nın merkezindeki Değirmen Dağı Mevkisi'nde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti.

Özil'in, kumdan mini futbol ve voleybol sahası yaptırdığı, bu alanın etrafını ağlarla çevirdiği görüldü.

Bugünkü değerinin 15 milyon TL olduğu belirtilen villanın inşaatında tarihi mezarların korunması için '1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı da aktarıldı.

(NTV)

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