İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbullu Gelin dizisi ile büyük çıkış yakalayan Aslı Enver'in yeni projesi geçtiğimiz hafta belli oldu. Babil dizisi ile ekranlara gelecek olan Aslı Enver'in yeni dizisi beIN Connect’te yayımlanacak. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapacak.

Babil dizisinde Aslı Enver ile birlikte alit Ergenç ile Ozan Güven de rol alacak.



