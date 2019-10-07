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  3. İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber

Yeni sezonda ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan oyuncu Aslı Enver ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Enver'in, 'Babil' dizisinde yer alacağı belirtildi.

Geçen sezon final yapan İstanbullu Gelin dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Enver, şimdilerde sessizliğini koruyor. Yeni sezonda henüz bir anlaşma haberi duyurmayan Enver ile ilgili son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi.

EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Ekranlara ara vermek istemediği öğrenilen ünlü oyuncunun yeni dizi projesi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslı Enver, Halit Ergenç ve Ozan Güven'in rol alacağı kod adı Babil dizisi için görüşmelere başladı. Dizinin henüz oyuncu seçmeleri devam ederken, 2020 yılında ekranlara gelmesi planlanıyor.

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