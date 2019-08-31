İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver ve Murat Boz'un yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı

Popçu Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam İstanbul Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Birlikte yemek yiyen ikili, restorandan el ele çıktı. Daha önce Mercedes marka cipi bulunan Boz, kural bozmayarak yine aynı marka araç satın aldı.

DİĞERİNİ DE SATMADI...

Boz'un ultra lüks arabasını Yeniköy'deki bir galeriden 3.3 milyon lira ödeyerek aldığı öğrenildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, koşar adım ayrı ayrı araçlara bindi. Daha önceki arabasını satmayan Murat Boz'un iki aracının toplam tutarı, 5 milyon lirayı buluyor.



