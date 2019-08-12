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  3. İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver kararını verdi!

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver kararını verdi!

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver kararını verdi!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile milyonların sevgilisi olan Aslı Enver'in yeni projesi belli oldu. İstanbullu Gelin dizisinin final yapması ile birlikte yeni teklifleri değerlendiren Aslı Enver tercihini beyazperdeden yana kullandı.

Aslı Enver ekim ayında çekimleri başlayacak bir sinema filmi için yapımcılara evet cevabını verdi. Sinema filminin konusu ve diğer oyuncular hakkında ise henüz bir bilgi yok. Enver, projeyi ise anlaşma gereği sır gibi saklıyor. Çekimler İtalya, İspanya ve Fethiye’de olacak.  

Ekim ayında sinema projesi başlayacak Aslı Enver'in bayram tatilini sevgilisi Murat Boz ile Fransız Polinezyası’nın genellikle balayı için tercih edilen efsanevi adası Bora Bora’da geçireceği öğrenildi.

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