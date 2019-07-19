İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver sevgilisi Murat Boz'u destekledi!

Geçtiğimiz hafta yeni klibi çıkan Murat Boz2a klipte oynayan kızın Aslı Enver'e çok benzediği yönünde yorumlar gelmişti. Bu şaşırtan benzerliği gören takipçilerinden "Bilerek mi Aslı Enver'e benzeyen birini oynadı?" soruları yağdı ünlü çifte. Sevgilisinin klibi ile ilgili yorumda bulunmayan Aslı Enver'den sevgilisine destek bugün geldi.

Ünlü oyuncu, Murat Boz’un geçtiğimiz günlerde klibi yayınlanan ‘Aşk Bu’ şarkısının videosunu instagram sayfasından paylaştı. Klip ilk çıktığında, Murat Boz ile oynayan kadın, Aslı Enver’e benzetilmiş ve şaşırtmıştı.İlk anda Enver olduğu sanıldı fakat başka bir kişiydi. Aslı Enver ise bugün yaptığı paylaşımla Murat Boz'un klibine desteğini belli etti.



Enver klibi instagram hikaye bölümde paylaşırken Murat Boz'u etiketleyip kalp emojisi ile paylaştı.