İstanbullu Gelin'in Adem'i Fırat Tanış'tan yeni dizi müjdesi!

İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat veren Fırat Tanış'tan yeni dizi müjdesi geldi. Show TV’de Pazar akşamları yayınlanmakta olan Arıza dizisi, başarılı bir aksiyon yapımı olarak izleyicisi ile buluşuyor. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin reytingleri de iyi gidiyor. Dizinin aksiyon dolu sahnelerine bir isim daha katılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Fırat Tanış, dizide hayranlarının karşısına çıkacak. Ancak ünlü oyuncunun rolü sadece 2 bölüm olacak. Zira oyuncu, yeni sezonda başka bir dizi için hazırlık yapıyor.

O3 Medya tarafından yapılan Arıza dizisinin yanı sıra yine aynı şirket Kod Adı Kulüp isimli Netflix dizisinin de hazırlıklarını devam ettiriyor. Fırat Tanış, yeni dizisinde yer almadan önce Arıza’da kendisini gösterecek.