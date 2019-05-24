'İstanbullu Gelin' hayır duası aldı

Oyuncuların ev sahipliği yaptığı etkinliğe Arzu Sabancı, Feryal Gülman ve Demet Hanif gibi sosyeteden birçok isim katıldı. Dernek, dizide Alzheimer hastası Esma karakterine hayat veren İpek Bilgin’e teşekkür plaketi sundu. Davetten elde edilen gelir, Türkiye Alzheimer Derneği'nin Şişli’deki gündüz bakım evinin ihtiyaçları için kullanılacak.