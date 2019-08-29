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  3. İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'den flaş karar!

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'den flaş karar!

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'den flaş karar!

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen Aslı Enver'in bu sezon hangi dizide rol alacağı merak konusuydu.

Aslı Enver'in internet dizi projelerini değerlendirdiği kısa süre içerisinde kararını vereceği öğrenildi. Ünlü oyuncular televizyon dizilerindeki uzun sürelerden dolayı son dönemde internet yapımlarını tercih etmeye başladı.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde gazetecilerin 'Yeni bir dizi olup olmadığı, set ortamını özleyip özlemediği' sorusuna  'Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık, onun için şu an dinlenmek istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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