İstanbullu Gelin dizisinin yıldız oyuncusu Aslı Enver'den flaş karar!

İstanbullu Gelin dizisinin final yapması ile birlikte tatile çıkan Aslı Enver sevgilisi Murat Boz ile vakit geçiriyor. Aslı Enver tatilde çektirdiği fotoğrafları da paylaşmaya devam ediyor. Sevgilisi Murat Boz'dan ayrıldığı dönemde fotoğraflarını yoruma kapatan Enver bu kararından vazgeçmedi. Hayranları yorum özelliğini açma konusunda ünlü oyuncuya baskı yapıyor.

Aslı Enver'in bu sıra projeleri değerlendirdiği çok kısa süre içerisinde kararını vereceği öğrenildi.



