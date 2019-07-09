İstanbullu Gelin dizisinin oyuncularından romantik tatil pozları

İstanbullu Gelin dizisinde Fikret karakterine hayat veren Salih Bademci , bir dönem birlikte rol aldığı eşi İmer Özgün ile denizde romantik dakikalar geçirdi. Çift tatil için Çeşme'ye gitti. Magazincilerin çektiğini fark eden çift denizden el ele çıktı...

İstanbullu Gelin dizisinde bir dönem birlikte rol alan Salih Bademci ve İmer Özgün, Çeşme'de deniz keyfi yaparken objektiflere yakalandı. 4 yıl önce evlenen çift, gazetecileri farkedince el ele çıktı gözlerden kayboldu... Geçen sezon final yapan 'İstanbullu Gelin' dizisinde bir dönem birlikte rol alan Salih Bademci ile İmer Özgün, yorucu geçen bir sezonun ardından tatile çıktı. Tatil için Çeşme'yi tercih eden çift, önceki gün Alaçatı’daki Rise’N Shine adlı beach’te objektiflere yansıdı.

Denizde romantik anlar Aşırı sıcaktan bunalarak denize giren ve uzun süre çıkmayan Bademci ve Özgün, denizde romantik dakikalar geçirdi. Birbirlerini öpücüklere boğan ve keyifli anlar yaşan ikili, magazincileri fark edince denizden el ele çıktı. Daha sonra yemeğe giden çift, gözlerden kayboldu.