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  3. İstanbullu Gelin dizisinin güzel oyuncusu Aslı Enver makyajsız fotoğrafını paylaştı!

İstanbullu Gelin dizisinin güzel oyuncusu Aslı Enver makyajsız fotoğrafını paylaştı!

İstanbullu Gelin dizisinin güzel oyuncusu Aslı Enver makyajsız fotoğrafını paylaştı!

İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Aslı Enver tatilde sosyal medyayı daha aktif kullanıyor. Aslı Enver'in paylaştığı makyajsız fotoğraf takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kavak Yelleri ile büyük çıkış yakaladıktan sonra Türkiye'ye damgasını vuran dizilerde rol alan Aslı Enver son dönemde yine adından sıkça söz ettiriyor. Sevgilisi Murat Boz ile evlilik aşamasında olan Enver şu sıralar gelen teklifleri değerlendiriyor.

Aslı Enver dün gece Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun hayalet emolojisi ile paylaştığı fotoğraf 12 saatte 250  bin kişi tarafından beğenildi.

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