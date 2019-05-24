İstanbullu Gelin 87. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin son 86. Bölüm izle Star' TVde

İstanbullu Gelin 87. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin son 86. Bölümde neler oldu? Star TV’nin sevilen dizisinin oyuncuları arasında Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Fırat Tanış, Tamer Leventoğlu gibi isimler bulunuyor. Finale az bir zaman kala dizinin heyecanı daha da arttı. Son bölümlerde Garip’in ölümü karşısında Esma adeta yıkıldı ve hastalığı daha da ilerledi. Esma’yı çileden çıkaran Siren’in söyledikleri oldu. Son bölümde Esma, “Süreyya çok canım yanıyor, yoruldum Süreyya. Bana başka çare aratma, Garip gibi ben de huzurlu gideyim.” diyor. Esma’nın isteği karşısında Süreyya büyük bir çıkmaza giriyor.

İSTANBULLU GELİN 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 87. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON 86. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.

Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri gösteriyor. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırıyor. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.

İstanbullu Gelin 86. Yeni bölümde Esma Süreyya’ya, “Beni özgür bırakacaksın, günahsa da benim boynuma. Sevdiklerinin son isteklerini yerine getirmek kıymetlidir. Süreyya çok canım yanıyor, yoruldum Süreyya. Bana başka çare aratma, Garip gibi ben de huzurlu gideyim.” diyor. Süreyya adeta bir çıkmaza düşüyor ve ne yapacağını bilemiyor.

Daha sonra Yaz’ın sesi duyuluyor. Yaz, “Ne olursa olsun sevgiyi ve şefkati seçen tatlı Süreyya.. Ne de güzel takardı maskesini. Benim annem bir katildi!” diyor.

GARİP’İN ÖLÜMÜ NASIL OLDU?

Garip’in sahneleri izleyenler tarafından çok beğenildi. Tüm aile mutlu bir şekilde bahçede oturuyordu. Garip mağrur bir gülümseme ile mutlu aile tablosunu izledikten sonra Esma’nın yanına geldi. Esma’ya onu çok sevdiğini söyledi. Ardından konağa gitti. Faruk Garip’in peşinden gidip, “Ben annemin yokluğunda fark ettim. Sana çok gereksiz tepkiler vermişiz, hakkını teslim etmemişiz. En azından ben omzumdaki yükleri bana fark ettirdiğin için sana minnettarım. Senden gerçekten çok özür diliyor. Biz daha çok annemize odaklandık, seni biraz görmedik. Ama şunu bil sen hiçbir zaman bu evdeki geçici bir misafir değil, artık sadece annemin eşi de değilsin. Bizim için annemiz neyse sen de osun. Biz sana abi diyelim sen onu baba diye oku.” dedi. Garip bu konuşmaların ardından çok mutlu olduğunu söyledi ve “Artık ölsem de gam yemem.” dedi.

Garip bu konuşmaların ardından odasına çıktı. Odanın balkon tarafına baktığında Esma’nın ve kendisinin gençlik zamanlarını gördü. Garip, “Oldu be kadınım.. Bak beş çocuğumuz oldu. Hayat gönlümü çok yordun ama gönlümdekini vermeden de uğurlamadın, teşekkür ederim.” dedi ve yatağa uzandı. Ardından Garip’in gençliğinin odada dolaştığı, bahçeye indiği ve Esma’nın yanından geçerek gittiği gösterildi.