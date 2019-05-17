İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte son bölümde yaşananlar

İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı son bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra araştırılıyor. İstanbullu Gelin’de final için geri sayım başladı. 84. Bölüme Garip’in ölümü damga vurmuştu. Garip’şn son sözü, “Hayat gönlümü çok yordun ama gönlümdekini vermeden de uğurlamadın, teşekkür ederim.” olmuştu. Son bölümde Garip’in ölümü Esma’yı adeta yerle bir ediyor. Garip’in öldüğünü ilk gören isim Esma oluyor. Faruk ve Fikret odaya girdiklerinde Esma ile Garip’i yan yana görüyorlar. Nurgün, “Hanımım bunu kaldıramaz, bu kadarını kaldıramaz Gülistan.” diyor. Esma üzüntü ile her yeri dağıtıyor ve “Ben de onunla gitmek istiyorum Süreyya.. Benim aldığım her nefes yük, yük…” diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

İSTANBULLU GELİN 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Garip’in ölümünü kabullenmek, Esma için kolay olmaz!

Garip’in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma’nın Garip’in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır. Süreyya’nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip’in ölümüyle Boran’lar için farklı bir süreç başlar. Esma’nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.

İSTANBULLU GELİN’DE GARİP ŞOKU!

Dilara’nın doğum gününde Esma, Osman’ı ve sevgilisi Anastasia’yı kabul ettiğini açıkladı. Esma herkesin önünde Anastasia’ya bu aile seni kabul etmeye hazır kızım.’ dedi. Esma’nın mektup bırakıp huzurevine gitmesi ailede şok etkisi oluşturdu.

Özellikle Garip bu gidiş karşısında yıkıldı. Daha sonra Garip aileyi toplayıp bir plan yaptı ve bu planın sonunda Esma eve geri döndü. Güneş ve Adem arasındaki küslük sona erdi.

Dizinin son bölümüne, “Garip öldü mü?” sorusu damga vurdu. Garip’in sahneleri izleyenler tarafından çok beğenildi. Tüm aile mutlu bir şekilde bahçede oturuyordu. Garip mağrur bir gülümseme ile mutlu aile tablosunu izledikten sonra Esma’nın yanına geldi. Esma’ya onu çok sevdiğini söyledi. Ardından konağa gitti. Faruk Garip’in peşinden gidip, “Ben annemin yokluğunda fark ettim. Sana çok gereksiz tepkiler vermişiz, hakkını teslim etmemişiz. En azından ben omzumdaki yükleri bana fark ettirdiğin için sana minnettarım. Senden gerçekten çok özür diliyor. Biz daha çok annemize odaklandık, seni biraz görmedik. Ama şunu bil sen hiçbir zaman bu evdeki geçici bir misafir değil, artık sadece annemin eşi de değilsin. Bizim için annemiz neyse sen de osun. Biz sana abi diyelim sen onu baba diye oku.” dedi. Garip bu konuşmaların ardından çok mutlu olduğunu söyledi ve “Artık ölsem de gam yemem.” dedi.

Garip bu konuşmaların ardından odasına çıktı. Odanın balkon tarafına baktığında Esma’nın ve kendisinin gençlik zamanlarını gördü. Garip, “Oldu be kadınım.. Bak beş çocuğumuz oldu. Hayat gönlümü çok yordun ama gönlümdekini vermeden de uğurlamadın, teşekkür ederim.” dedi ve yatağa uzandı. Ardından Garip’in gençliğinin odada dolaştığı, bahçeye indiği ve Esma’nın yanından geçerek gittiği gösterildi.