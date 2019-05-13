İstanbullu Gelin 85. yeni bölüm fragmanı Garip öldü mü? İşte son bölümde yaşananlar

İstanbullu Gelin 85. Yeni bölüm fragmanı son bölümü izleyenler tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin son bölümde neler oldu? 84. bölümde Dilara’nın doğum gününde Esma, Osman’ı ve sevgilisi Anastasia’yı kabul ettiğini açıkladı. Esma herkesin önünde Anastasia’ya bu aile seni kabul etmeye hazır kızım.’ dedi. Esma’nın mektup bırakıp huzurevine gitmesi ailede şok etkisi oluşturdu. Özellikle Garip bu gidiş karşısında yıkıldı. Daha sonra Garip aileyi toplayıp bir plan yaptı ve bu planın sonunda Esma eve geri döndü. Dizinin son bölümüne, “Garip öldü mü?” sorusu damga vurdu. Garip’in sahneleri izleyenler tarafından çok beğenildi.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilara’nın doğum gününde Esma, Osman’ı ve sevgilisi Anastasia’yı kabul ettiğini açıkladı. Esma herkesin önünde Anastasia’ya bu aile seni kabul etmeye hazır kızım.’ dedi. Esma’nın mektup bırakıp huzurevine gitmesi ailede şok etkisi oluşturdu.

Özellikle Garip bu gidiş karşısında yıkıldı. Daha sonra Garip aileyi toplayıp bir plan yaptı ve bu planın sonunda Esma eve geri döndü. Güneş ve Adem arasındaki küslük sona erdi.

Dizinin son bölümüne, “Garip öldü mü?” sorusu damga vurdu. Garip’in sahneleri izleyenler tarafından çok beğenildi. Tüm aile mutlu bir şekilde bahçede oturuyordu. Garip mağrur bir gülümseme ile mutlu aile tablosunu izledikten sonra Esma’nın yanına geldi. Esma’ya onu çok sevdiğini söyledi. Ardından konağa gitti. Faruk Garip’in peşinden gidip, “Ben annemin yokluğunda fark ettim. Sana çok gereksiz tepkiler vermişiz, hakkını teslim etmemişiz. En azından ben omzumdaki yükleri bana fark ettirdiğin için sana minnettarım. Senden gerçekten çok özür diliyor. Biz daha çok annemize odaklandık, seni biraz görmedik. Ama şunu bil sen hiçbir zaman bu evdeki geçici bir misafir değil, artık sadece annemin eşi de değilsin. Bizim için annemiz neyse sen de osun. Biz sana abi diyelim sen onu baba diye oku.” dedi. Garip bu konuşmaların ardından çok mutlu olduğunu söyledi ve “Artık ölsem de gam yemem.” dedi.

Garip bu konuşmaların ardından odasına çıktı. Odanın balkon tarafına baktığında Esma’nın ve kendisinin gençlik zamanlarını gördü. Garip, “Oldu ve kadınım.. Bak beş çocuğumuz oldu. Hayat gönlümü çok yordun ama gönlümdekini vermeden de uğurlamadın, teşekkür ederim.” dedi ve yatağa uzandı. Ardından Garip’in gençliğinin odada dolaştığı, bahçeye indiği ve Esma’nın yanından geçerek gittiği gösterildi.