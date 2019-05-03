İstanbullu Gelin 84. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin 83. son bölüm izle Star TVde

İstanbullu Gelin’in 84. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İstanbullu Gelin’in yeni bölümünde büyük şok yaşanıyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde Nazif’in haberini alan Gülistan’a “Dur Gülistan.” deseler de Gülistan dinlemez. Esma ise durumuna çok sinirlenir ve “Ben ne yaptım bilmek istiyorum! Benim bilmek hakkım.” diye bağırır. Garip olanları anlatır. Garip “Nazif orada bir odada kilitli kalmış. Sonra orada yangın çıkmış.” der. Adem ile Esma arasında da duygusal bir sahne yaşanıyor. Esma, Adem’e bu hikayenin en mağdurunun o olduğunu söylüyor. Herkes adına Adem’den özür diliyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.

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İSTANBULLU GELİN 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’in 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma’nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif’in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. Bu haber Esma’dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar. Âdem, Güneş’e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara’ya döker. Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir. Nazif’in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma’nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.

İSTANBULLU GELİN 82. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutundu. Senem için ise gerilimli bekleyiş devam ediyordu. Esma, Senem’in evine gitti ve Süreyya ile ilgili ona destek olacağını söyledi. Senem çay doldurmaya gidip döndüğünde Esma’nın her şeyi unuttuğunu gördü. Senem Süreyya’yı aradı ve olanları anlattı. Süreyya eve geldiğinde Esma onu arkadaşı Kıymet sandı. Süreyya ile beraber eve döndüler.

Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başladı. 11 yıldır bebek bekleyen Nazif ve Gülistan müjdeli haberi konak ahalisine verdiler. Nazif haberi ilk aldığı anda adeta dondu kaldı.

Dizide sarsıcı bir sahne yaşandı. Gülistan bebeğinin kalbini dinlemek için Nurgül ile beraber doktora gitti. Nazif ise Esma ile beraber mekan bakmaya gitti. İşini çabuk bitirip doktora gitmek istiyordu. Esma ve Nazif beraber karanlık bir yere girdiler. Bu odanın kapısı da dışarıdan açılan bir kapıydı.

Nazif, “Valla hanımım, siz buranın kütüphane olacağına emin misiniz? Kitap okumayanları buraya kapatsak daha iyi gibi geldi bana.” dedi. Esma, “Onlar kendilerini zaten kapatıyorlar. Sinema salonu bile olur burası.” Dedi. O sırada Esma’nın telefonu çaldı. Telefon ile konuşmak için kapıdan dışarı çıktı ve o sırada olanlar oldu. Nazif’in bulunduğu odanın kapısı kendiliğinden kapandı. Esma’nın o anda hafızası gitti. Oradan çıkıp taksiye bindi. Nazif, Esma’ya bağırmaya başladı ama sesini duyuramadı. Esma’nın kapının kenarına bıraktığı kandilin yere düşmesi ile yangın çıktı.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.