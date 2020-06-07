07 Haziran 2020 Pazar 23:41 | Son Güncelleme:
'İstanbul Yeditepe Konserleri' Ajda Pekkan konseriyle başlıyor
Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen ‘İstanbul Yeditepe Konserleri' bugün Ajda Pekkan konseriyle başlıyor.
Konser saat 22.30’da Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacak.
Kuruçeşme’deki müzik şöleninde sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Orhan Hakalmaz, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.