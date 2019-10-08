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İstanbul modanın başkenti olacak

İstanbul modanın başkenti olacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul ilkbahar-yaz 2020 sezonu Zorlu PSM’de başladı.

Recep ASLAN

Dört gün sürecek olan ve İstanbul’da moda rüzgarları estirecek olan etkinlik Natalıe Kolyozyan’ın defilesiyle açılış yaptı. Moda Haftası Komite Başkanı Cem Altan amaçlarının yabancı konuklara Türk modasını tanıtmak olduğunu söyleyerek “Bizim ihracatımızın en büyük imajı katma değerli tasarım ürünleri satmak” dedi. İHKİP Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ise “Beş altı yıl içinde İstanbul modanın başkenti olabilir” ifadesini kullandı. 

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