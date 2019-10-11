İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İstanbul Kırmızısı nerede çekildi?

İstanbul Kırmızı oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon kanallarında yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin bilgileri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncuları arasında Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Selim Bayraktar, Reha Özcan, Ayten Gökçer, İpek Bilgin, Yelin Bilgin, Çiğdem Selışık Onat, Şerif Sezer, Nergis Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Tayfun Sav, Yunus Albayrak bulunuyor.

İSTANBUL KIRMIZISI FİLMİ KONUSU

Eski bir yazar olan Orhan Şahin, İstanbul'daki travmatik yaşantısından sonra İngiltere'ye yerleşerek son 20 yılını Londra'da geçirmiştir. Yönetmen Deniz Soysal, İstanbul'daki bir yalıda yaşamaktadır ve bir kitap yazar. Kitabında, kendi dünyasını, yaşamını, çocukluk anılarını ve yakın arkadaş ilişkilerini anlatmıştır. Kitabın editörlüğünü Orhan'ın yapmasını ister ve onu İstanbul'a davet eder. Yıllar sonra İstanbul'a dönen Orhan, Deniz'in isteğini kırmayarak yalıda (Hekimbaşı Yalısı) onlarla birlikte kalır. Böylece kitabın çıkış noktası olan yaşantının içerisinde olacaktır. Ancak Deniz, bir gün ortadan kaybolur. Orhan da bir yandan kitap için çalışırken bir yandan da Deniz'i aramaya başlar.

İSTANBUL KIRMIZISI OYUNCULARI

Filmde, Ferzan Özpetek'i, Deniz adındaki karakter ile Nejat İşler canlandırıyor. Mehmet Günsür ve Tuba Büyüküstün, Özpetek’in hayatındaki iki önemli karakteri, Yusuf ve Neval’i oynuyor. Halit Ergenç ise kitapta yer almayan Orhan adında yeni bir karaktere hayat veriyor.

Dizinin oyuncuları arasında Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Selim Bayraktar, Reha Özcan, Ayten Gökçer, İpek Bilgin, Yelin Bilgin, Çiğdem Selışık Onat, Şerif Sezer, Nergis Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Tayfun Sav, Yunus Albayrak yer alıyor.

İSTANBUL KIRMIZISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ödüllü yönetmen Ferzan Özpetek’in filmi, Boğaz’daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda çekildi.