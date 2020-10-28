Issız Adam'la yıldızı parlayan Melis Birkan ekranlara ara mı verdi?

Bir süredir ekranlardan uzan duran oyuncu Melis Birkan, geçen yıl kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Aras Aydın'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen günlerde de Aydın ile ilişkisinde 1 yılı geride bırakan Birkan'ın, neden bir süredir ekranlarda yer almadığı merak konusu oldu.

Son olarak Söz dizisinde yer alan Melis Birkan, geçen yıl eylül ayında Caner Cindoruk ile başladığı "Yeni Bir Şarkı" adlı yapımla tiyatro sahnelerinde boy gösteriyor. Ayrıca güzel oyuncu şu sıralar seramik ve aksesuarlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle Issız Adam filmiyle yıldızı parlayan Melis Birkan'ın yer aldığı dizi ve filmler de araştırılıyor. Peki Melis Birkan kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte Melis Birkan hakkında merak edilenler...

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı.

Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.

Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Linda karakterine hayat vermektedir. Melis Birkan, 1.74 metre boyunda 63 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2009 – 14.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Issız Adam

Melis Birkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Çapkın (Kiraz) (TV Dizisi)

2006 – Barda (Nil) (Sinema Filmi)

2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Çiçek) (Sinema Filmi)

2006-2007 – Köprü (Elmas) (TV Dizisi)

2006 – İyi ki Varsın (Gizem) (TV Dizisi)

2007 – Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Ulak (Emine-Ümmü) (Sinema Filmi)

2008 – Ayışığı (Zeynep) (TV Dizisi)

2008 – Issız Adam (Ada) (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Cemile) (TV Dizisi)

2009 – Adını Sen Koy (Aybike) (Sinema Filmi)

2009 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2010 – Deli Saraylı (Hüma) (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012-2013 – Leyla ile Mecnun (Leyla) (TV Dizisi)

2014 – Saklı Kalan (Defne-Gülce) (TV Dizisi)

2015 – Büyük Sürgün Kafkasya (Safiye) (TV Dizisi)

2016 – 46 Yok Olan (Ceyla) (TV Dizisi)

2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Pınar) (Sinema Filmi)

2019 – Söz (Linda) (TV Dizisi)