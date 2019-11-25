Israrcı hayrandan Cem Yılmaz'ı şaşırtan istek! Neye uğradığını şaşırdı

Gazetecilerin "Seyirciyi nasıl filmler bekliyor?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "2. filmler de 1. filmler gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiçbir kaygım yok" dedi.

İlk seriyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuşan komedyen, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler. Sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar" ifadelerini kullandı.

ŞAŞIRTAN İSTEK!

Cem Yılmaz'ın soruları yanıtladığı esnada elindeki telefonla video çeken bir vatandaş, "Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor" dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Yılmaz, lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

(Posta)