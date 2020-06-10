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  3. İsrailli model Bar Refaeli'ye büyük şok! 4.3 milyon dolar ve hapis cezası...
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:

İsrailli model Bar Refaeli'ye büyük şok! 4.3 milyon dolar ve hapis cezası...

İsrailli model Bar Refaeli'ye büyük şok! 4.3 milyon dolar ve hapis cezası...

İsrailli model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 4.3 milyon vergi cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis yatacak.

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından hakkında 7.2 milyon dolarlık vergi kaçırma iddiası bulunan manken Bar Refaeli (35) mahkemeyle anlaştı. Gelirini eksik bildirdiği tespit edilen manken 750 bin dolar ceza, 2.8 milyon dolar vergi ödeyecek. 35 yaşındaki model ayrıca 9 ay toplum hizmeti cezası aldı.

ANNESİNE HAPİS CEZASI

Menajeri olan annesi Tzipi Refaeli’ye ise 750 bin dolar para ve 16 ay hapis cezası verildi. Cezaların toplamı 4.3 milyon dolar ediyor.

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