İsmet Saz kimdir? Şef İsmet Saz nereli, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde Şef İsmet Saz konuk olarak yarışmaya katıldı. Şef İsmet Saz kimdir? sorusu da yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Yarışmacı izleyenler de İsmet Saz'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Şef İsmet Saz kaç yaşında, nereli? İşte cevabı...

ŞEF İSMET SAZ KİMDİR?

Yıllarca, Türkiye’nin pek çok önemli restoranında hem yabancı hem de yerli şeflerle elde ettiği deneyimi pekiştirmek için yurt dışına giden Saz, Gordon Ramsay’nin The London adındaki restoranında çalıştıktan sonra birkaç yıl önce Türkiye’ye döndü.

Önce Akaretler’deki Sıraevler’in hemen bitiminde, bir otelin terasında başlayan TOİ hikâyesi kabına sığmadı, büyüdü ve 2016’nın sonlarına doğru şu anda bilinen yeri olan Kuruçeşme’ye taşındı. Mekânın ambiyansı havalı ve şık olmakla birlikte şef Saz’ın yemekleri bir o kadar sade ve basit.

Kendi hazırladığı ördek prosciutto’su da, fırında hazırladığı ızgara ahtapotu da doğru malzeme ve teknik ile az ürünle nasıl güzel yemekler yaratılabildiğinin bir örneği.

Katıldığı televizyon programlarıyla başarısını pekiştiren İsmet Saz catering ve yemek derslerindeki başarısıyla da adından söz ettirdi. Farkli ülkelerden ve disiplinlerden şeflerle beraber çalışarak mesleki bakış açısına farklı değerler kattı. 2016'da Chef of the Year ödülünü alarak da başarısını bir kez daha pekiştirmiş oldu.