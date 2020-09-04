İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi Merve Çağıran aşka geldi!

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle geçtiğimiz günlerde boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.

"NE GÜZEL GÖZLER"

Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki Merve Çağıran'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden oldukça ilgi gördü.