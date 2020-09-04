04 Eylül 2020 Cuma 17:31 | Son Güncelleme:
İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi Merve Çağıran aşka geldi!
Eski rol arkadaşı Merve Çağıran'la yaşadığı aşk uğruna Duygu Kumarki'yle olan 4 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilen İsmail Hacıoğlu, yeni ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Çağıran, son olarak sevgilisinin gözünü paylaşarak aşkını dile getirdi.
Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle geçtiğimiz günlerde boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.
"NE GÜZEL GÖZLER"
Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki Merve Çağıran'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden oldukça ilgi gördü.