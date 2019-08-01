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  3. İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin kutlama yemeğinde!

İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin kutlama yemeğinde!

İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin kutlama yemeğinde!

Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı, Şuursuz Aşk filminin final yemeği Bilezikçi Çiftliği’nde yapıldı.

Tüm oyuncuların tam kadro katıldığı kutlamada ekip gazetecilerin sorularını cevapladı. ‘Yusuf’ karakterini canlandıran Hacıoğlu “Rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşk hikayesi, tabii ki bu aşkın çevresinde bir sürü dünya göreceğiz” dedi. Menekşe karakterini canlandıran Ebru Şahin "Bizler için duygu dolu bir çalışma süreci oldu" ifadelerini kullandı. 

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