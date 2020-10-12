İsmail Ege Şaşmaz'ın nişanlısı Hande Ünal kimdir? Hande Ünal kaç yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal nişanlandı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, evlilik öncesi ilk adımı atmış oldu. Hande Ünal'ın ailesinin evinde gerçekleştirilen törende çifte dostları eşlik etti.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ HANDE ÜNAL ÇİFTİ NİŞANLANDI

Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz’ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı. Törene İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Duygu Özaslan da katıldı.

HANDE ÜNAL KİMDİR?

Hande Ünal, İsmail Ege Şaşmaz'la uzun bir süredir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Şaşmaz'ın evlenme teklifini kabul eden Hande Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonsuza kadar evet" yazmıştı.

Hande Ünal ünlü bir isim olmadığı için hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 tarihinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermektedir.

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